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Вице-премьер Алексей Гордеев посетит Псковскую область

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Гордеева состоялась в среду, 5 июня, в Москве, в ходе которой стороны обсудили развитие агропромышленного комплекса региона, реализацию в области национального проекта «Экология», а также вопросы проведения ряда берегоукрепительных мероприятий вблизи монастырских комплексов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, глава региона доложил вице-премьеру о выполнении на территории Псковской области национального проекта «Экология» и госпрограмм в сфере развития сельского хозяйства, отметив, что в прошлом году работа сельхозотрасли региона показала неплохие результаты. Сейчас в области завершена посевная пора, причем 6 муниципальных образований перевыполнили планы по весеннему севу. Губернатор также представил несколько крупных перспективных аграрных проектов, которые планируются к запуску.

Отдельно Михаил Ведерников обратился к Алексею Гордееву с просьбой поддержать регион по включению в комплексную государственную программу развития сельских территорий, которая накануне была подписана председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

В ходе встречи стороны также обсудили вопрос проведения берегоукрепительных работ вблизи Мирожского и Снетогорского монастырей в Пскове. Губернатор сообщил, что при поддержке федерального центра подготовительные работы завершены, и можно приступать к следующему этапу - разработке проектно-сметной документации. Михаил Ведерников попросил Алексея Гордеева о содействии со стороны правительства РФ в этой части. В свою очередь, вице-премьер отметил важность сохранения уникальных объектов культурного наследия России и подтвердил готовность посетить регион и провести выездное совещание, посвященное проведению берегоукрепительных мероприятий для сохранения монастырского комплекса Спасо-Преображенского Мирожского монастыря и укрепления береговой линии реки Великой вблизи монастырского комплекса Снетогорского монастыря. Рабочая поездка зампреда в Псковскую область состоится в ближайшее время.