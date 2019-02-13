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Псковская таможня нарушила законодательство по обороту оружия

Псковская таможня нарушила требования, приведенные в инструкции по обороту боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в таможенных органах Российской Федерации (приказ ФТС России, № 20). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Источник: pixabay.com

Нарушения удалось выявить в ходе проверки исполнения требований законодательства при организации и осуществлении учета, хранения и использования оружия и боеприпасов подразделениями Псковской таможни.



В этой связи Псковским транспортным прокурором начальнику Псковской таможни внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируется.