Псковская таможня нарушила законодательство по обороту оружия

Псковская таможня нарушила требования, приведенные в инструкции по обороту боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в таможенных органах Российской Федерации (приказ ФТС России, № 20). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.
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Нарушения удалось выявить в ходе проверки исполнения требований законодательства при организации и осуществлении учета, хранения и использования оружия и боеприпасов подразделениями Псковской таможни.
В этой связи Псковским транспортным прокурором начальнику Псковской таможни внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируется.