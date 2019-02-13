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Заседание Ассамблеи делегатов XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени проходит в Пскове

Сегодня, 29 июня, в Пушкинском театре проходит заседание Ассамблеи делегатов 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Участники международного Союза Ганзейских городов под предводительством председателя Союза, бургомистра города Любека Яна Линденау собрались для решения ряда вопросов, касающихся дальнейшей работы Союза и сотрудничества городов и стран в рамках Ганзейского движения.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова делегатов приветствовала его заместитель Вера Емельянова. Она поблагодарила дирекцию Союза за плодотворное сотрудничество и пожелала участникам Ганзейских дней приятного отдыха и теплых солнечных воспоминаний о городе Пскове.

И.п. Главы города Елена Полонская в своем выступлении поблагодарила власти за оказанную помощь и поддержку такого важного для Пскова и всего Ганзейского Союза мероприятия: «Хочется от имени псковичей поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, заместителя председателя правительства РФ Ольгу Юрьевну Голодец, все министерства и ведомства, губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова - за особое внимание к нашему городу. Без этой помощи нам бы не удалось реализовать столько важных для города проектов».

Также Елена Полонская рассказала о подготовке города к проведению праздника: «Мы ответственно готовились провести у себя 39-е Международные Ганзейские дни и сделали все для того, чтобы вы, уважаемые наши гости могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника и, конечно, получили удовольствие от пребывания в Пскове - открытом, гостеприимном, радушном городе - обрели здесь новых друзей, новых единомышленников». Она подчеркнула, что в рамках федеральной поддержки Псков получил дополнительные возможности по всем направлениям, чтобы привести город в порядок.

Глава муниципалитета рассказала об основных важных для города проектов, которые удалось реализовать в рамках подготовки - построен и введен в эксплуатацию Псковский областной онкодиспансер. Отремонтированы фасады домов, городские дороги, тротуары, кровли домов. В настоящее время завершены строительные работы на туристско-рекреационном кластере «Псковский» (улицы Калинина, Свердлова, Советская, Воеводы Шуйского, Профсоюзная). Продолжается капитальный ремонт Псковской областной научной библиотеки и ремонтно-реставрационные работы «Ансамбля Кремля» и «Окольного города». Продолжается строительство Северного обхода, строительство студенческого кампуса Псковского государственного университета на берегу реки Великой. В центре города ведутся работы по реконструкции стадиона «Машиностроитель». Кроме того, благодаря большой работе областного руководства налаживается авиа и железнодорожное сообщение между Псковом и другими городами России.