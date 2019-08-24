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Архсовет и градостроительная политика станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 24 октября, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная созданию объединенного общественного совета псковских архитекторов и положению дел в градостроительной политике Пскова.

Спикеры пресс-конференции расскажут о создании в Пскове Архсовета - объединенного общественного совета при псковских отделениях творческих союзов архитекторов, реставраторов, обществе охраны памятников истории и культуры, о целях, задачах и планах организации.

Также эксперты обсудят необходимость восстановления работы Градостроительного совета Пскова, оценят реконструкцию общественных пространств областного центра, поговорят о состоянии охраны памятников в Пскове и работе Научно-методического совета при региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

Участники пресс-конференции:

• председатель Архсовета, Почетный архитектор России, советник Российской Академии архитектуры и строительных наук, главный архитектор Пскова в 1993-2006 грдах Битный Станислав Юльевич

• главный архитектор Пскова, советник Российской академии архитектуры и строительных наук Скачков Евгений Владимирович

• заместитель председателя Архсовета, председатель Псковского областного отделения Союза архитекторов России и Союза реставраторов России Васильев Владимир Иванович

• искусствовед, ответственный секретарь Архсовета, заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИиК, эксперт Минкультуры РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы Голубева Ирина Борисовна

• архитектор, член Архсовета, Псковского областного отделения Союза архитекторов России и Псковского областного отделения ВООПИиК Нуколова Лариса Александровна

• архитектор-реставратор высшей категории, член Архсовета и Псковского областного отделения ВООПИиК Конов Артем Петрович

• архитектор, член Архсовета, Псковского областного отделения Союза архитекторов России и лауреат многих архитектурных конкурсов Ширяев Юрий Михайлович

Дата проведения: 24 октября. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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