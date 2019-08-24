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Псковскую область могут отстранить от участия в конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах

Регионы, которые не смогли реализовать проекты, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не будут допущены к новому конкурсному отбору, сообщил в пятницу вице-премьер Виталий Мутко на заседании проектного комитета нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Регионы, которые реализуют проекты с нарушением сроков, не смогут принять участие в конкурсе», - цитирует вице-премьера ТАСС. Виталий Мутко при этом отметил, что, когда отставание будет устранено, субъекты вновь смогут участвовать в конкурсном отборе.

Как следует из презентации вице-премьера к заседанию, на 1 ноября 10 проектов, победивших в конкурсе 2018 года, имеют низкую степень реализации. Наименьшую готовность имеет проект благоустройства городского парка в Гороховце Владимирской области, где работы выполнены всего лишь на 4%.

В число отстающих по реализации проектов благоустройства также попал город Опочка Псковской области с уровнем реализации - 41%.

Напомним, итоги первого конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений были подведены в 2018 году, его победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию лучших проектов благоустройства. Было принято решение, что конкурс станет ежегодным. Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.

Финалистом стал и проект по созданию общественного парка в городе Опочка - «Городской вал». Для создания это современного функционального общественного пространства из федерального бюджета направлено 50 млн рублей.

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Однако на реконструкцию Городского вала долгое время не могли найти подрядчика, соответствующий конкурс проводился пять раз подряд.

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В октябре текущего года после подготовки проектно-сметной документации начались лишь земельные и подготовительные работы к проведению благоустройства территории.

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Проект предполагает создание на валу пешеходного пространства, поделенного на две зоны: тихую, для спокойного отдыха и прогулок, и громкую, для проведения концертов и фестивалей под открытым небом. С этой целью будут проведены ландшафтные работы, обустройство зеленых зон, установка малых архитектурных форм, освещения, создана инфраструктура для маломобильных групп населения. Кроме того, на протоках реки Великой планируется восстановить водяную мельницу, которая была здесь раньше. В рамках контракта запланирована расчистка территории, очистка и углубление русла каналов реки Великая, организация водоотведения, электроосвещения и видеонаблюдения.

Общая площадь пространства города, которую планируется благоустроить в рамках проекта, составит около 8 га. Проект благоустройства городского вала можно во многом назвать «народным». В его основу положены предложения и пожелания жителей муниципального образования.