Общество

На реконструкцию Городского вала в Опочке не могут найти подрядчика

На реконструкцию Городского вала - опочецкой достопримечательности - в 5-й раз не нашли подрядчика. Об этом 7 августа в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

«На сегодняшний день конкурс на реконструкцию Городского вала объявлялся 5 раз - не состоялся до сих пор: подрядчик не определен, - отметил Виктор Остренко. - Были встречи с руководством муниципалитета, на которых обсуждалось и участие, и неучастие хозяйствующих субъектов. Но в документации есть много условий, по которым маленькие организации не смогут быть подрядчиками: нет оборотных средств».

Кроме того, вице-спикер добавил, что сейчас на территории области проходит много аналогичных работ, ход которых в июле обсуждался за встречей с сопредседателем Центрального штаба ОНФ, руководителем тематических площадок «Экология» и «Жилье и городская среда» Еленой Цунаевой и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Сегодня все усилия региона направлены на то, чтобы подрядчик определился. Конкурсные процедуры помогают избежать участия некачественных фирм, но, к сожалению, не совсем подходят для сложившейся в Опочке ситуации», - заключил Виктор Остренко.

Напомним, осенью 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому Псковская область получила 50 миллионов рублей федерального бюджета: на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды. Часть этих средств планируется пустить на реконструкцию Городского вала в Опочке: на создание функционального общественного пространства для различных групп населения, в том числе с учетом потребностей маломобильных граждан. Планируется, что парк разделят на историческую, прогулочную часть для спокойного отдыха с видом на реку и зону проведения крупных фестивалей, городских праздников и концертов под открытым небом.

Городской вал - место основания Опочки в 1414 году, мыс над излучиной реки Великой.