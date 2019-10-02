Общество

В Опочке идут активные работы по благоустройству городского вала

На территории городского вала в Опочке идут подготовительные работы к проведению благоустройства территории. Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в рамках рабочей поездки в муниципальное образование провел выездное совещание, чтобы проконтролировать ход работ на объекте. В осмотре его сопровождали председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, глава Опочецкого района Юрий Ильин, представители подрядной организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В настоящее время на площадке идет расчистка территории от деревьев и кустарников, демонтаж старой сцены и детской площадки, проводятся ремонты лестниц и мостов.

Кроме того, ведутся земляные работы. Это первый этап, необходимый для подготовки территории к устройству пешеходных дорожек, автомобильной стоянки, лабиринта, детской площадки и мельницы.

Представитель подрядной организации заверил, что компанией заключены договоры на поставку оборудования, материалов, которые необходимы для исполнения контракта. В свою очередь Василий Осипов порекомендовал подрядчику особое внимание уделить организации труда на строительной площадке, а также ускорить темпы проведения работ по благоустройству территории, чтобы не допустить нарушения сроков производства работ.

Напомним, что по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на благоустройство городского вала в Опочке направлено 50 млн рублей.

Проект предполагает создание на валу пешеходного пространства, поделенного на две зоны: тихую, для спокойного отдыха и прогулок, и громкую, для проведения концертов и фестивалей под открытым небом. С этой целью будут проведены ландшафтные работы, обустройство зеленых зон, установка малых архитектурных форм, освещения, создана инфраструктура для маломобильных групп населения. Кроме того, на протоках реки Великой планируется восстановить водяную мельницу, которая была здесь раньше. В рамках контракта запланирована расчистка территории, очистка и углубление русла каналов реки Великая, организация водоотведения, электроосвещения и видеонаблюдения.

Общая площадь пространства города, которую планируется благоустроить в рамках проекта, составит около 8 га. Проект благоустройства городского вала можно во многом назвать «народным». В его основу положены предложения и пожелания жителей муниципального образования.

Напомним, что в этом году в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды вошли Великие Луки, Изборск и Порхов. На реализацию проектов благоустройства регион получил более 160 млн рублей.