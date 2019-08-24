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Татьяна Ефимова: Задача всех единороссов - думать, как улучшить жизнь людей

Избранный делегат XIX съезда «Единой России» от Псковского регионального отделения партии, секретарь первичного отделения №122 города Великие Луки Татьяна Ефимова прокомментировала состоявшуюся накануне рабочую встречу председателя «Единой России», премьер-министра страны Дмитрия Медведева с региональными представителями - депутатами фракций «Единой России» в региональных законодательных Собраниях и местных советах, секретарями местных и первичных отделений партии.

«Собрались секретари первичных организаций со всей страны. Все, кто желал, смог задать вопросы. Вопросы были такие, которые касаются любого региона: кадровые проблемы в здравоохранении, зарплата педагогов, оказание помощи инвалидам, ЖКХ. Дмитрий Анатольевич ответил на все вопросы», - прокомментировала Татьяна Ефимова.

По ее словам, какие-то вопросы уже находятся на стадии рассмотрения и решения, другие будут изучены.

«Наша задача, всех единороссов - думать, как улучшить жизнь людей», - заключила она.