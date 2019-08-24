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Псковская область рассчитывает получить дополнительные средства по линии сферы ЖКХ в 2020 году

В правительстве РФ рассматривается вопрос о дополнительной компенсации регионам по субсидиям для ЖКХ по регулируемым тарифам. Это означает, что Псковская область может рассчитывать на поступление дополнительных средств из федерального бюджета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 26 ноября, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике сообщила заместитель губернатора Псковской области, председатель комитета по финансам региона Татьяна Баринова в ходе доклада по проекту закона об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Она подчеркнула, что из года в год первоначальный бюджет отличается от исполненного, благодаря поступлению федеральных средств. «К слову, вчера мы получили письмо от Мутко (вице-премьер РФ Виталий Мутко – от ред.). Нам сообщили, что в правительстве ставится вопрос о дополнительной компенсации по субсидиям для ЖКХ по регулируемым тарифам», - сообщила Татьяна Баринова.

Председатель областного комитета по финансам напомнила, что к первому чтению проект бюджета региона на 2020 год имеет следующие основные параметры: доходы - 34,8 млрд рублей, расходы - 36,3 млрд рублей, дефицит - 1,5 млрд рублей, верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2021 года - 17,8 млрд рублей.

«Дополнительно предусмотрены, и уже началась работа по подписанию соглашений с министерствами по предоставлению бюджету Псковской области 4,286 млрд рублей на 2020 год из федеральной казны», - уточнила она.

Татьяна Баринова обратила внимание на увеличение доходной базы консолидированного бюджета Псковской области в связи с ростом налоговых отчислений по акцизам. С одной стороны, это хорошо, потому что растет собственная доходная база, отметила чиновник, но, с другой, такой рост приводит к уменьшению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, как это уже было в 2014 и 2016 года. «Мы уже видим уменьшение на 246,6 млн рублей. Тенденция уменьшения продолжится, если не принять какие-то меры на законодательном уровне», - добавила она.