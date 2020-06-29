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Останки 45 красноармейцев обнаружены на месте немецкого лагеря «Моглино»

Военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа продолжают работы на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря «Моглино». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ЗВО, в настоящее время обнаружены останки 45 красноармейцев.

Военнослужащие с середины июня проводят поисковые работы по обнаружению и эксгумации останков военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере в ходе оккупации немецко-фашистскими войсками. Поисковый батальон определит границы и точное расположение массового захоронения, количество погибших и, по возможности, проведет опознание. В дальнейшем обнаруженные останки будут захоронены на мемориальном кладбище.

Также в ходе поисковых работ военнослужащие батальона нашли предметы быта и элементы военной формы одежды.

Ранее благодаря наличию персонального медальона удалось опознать уроженца Ульяновска, красноармейца Виктора Храмова 1919 года рождения.