Общество

Проводится проверка по факту обнаружения захоронения погибших в концлагере в Моглино мирных граждан

В Псковской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Псковская область входит в перечень субъектов РФ, чьи территории были временно оккупированы в период Великой Отечественной войны, и, по рассекреченным архивным данным УФСБ России по Псковской области, в регионе имеются места массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов.

Новое захоронение обнаружено в ходе запланированных работ по поиску и эксгумации останков мирных жителей в рамках реализации проекта «Без срока давности», целью которого является сохранение исторической памяти о жертвах мирного населения.

18 июня в следственное управление СКР по Псковской области поступило сообщение об обнаружении представителями поискового отряда массового захоронения мирных жителей времен Великой Отечественной войны в районе деревни Моглино под Псковом. На место захоронения выехали следователи. В ходе осмотра извлечены скелетированные останки двух человек, а также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. Непосредственно в могильнике обнаружена и изъята пуля.

По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти.

Сотрудники следственного управления изучают архивные и научно-исторические данные в части преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения. Согласно историческим данным, с 1941 по 1944 годы в деревне Моглино на месте концентрационного лагеря были казнены оккупантами около 3000 человек, в том числе мирных жителей разного возраста и национальностей.

В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия с целью обнаружения мест захоронений в районе деревни Моглино, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.