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Госдума сняла с рассмотрения законопроект о порядке дистанционного обучения

09.12.2020 12:41|ПсковКомментариев: 0

Госдума на пленарном заседании в среду сняла с рассмотрения законопроект группы сенаторов об определении порядка дистанционного обучения. С предложением снять проект с рассмотрения обратились депутаты КПРФ Вера Ганзя и Валерий Рашкин. По их словам, законопроект не прошел должное обсуждение в Госдуме, сообщает ТАСС.

Парламентарии заявили, что к ним поступает огромное количество сообщений по данному законопроекту с просьбой его дополнительно обсудить и не рассматривать в спешном порядке.

«Вносится предложение снять вопрос с повестки сегодняшнего заседания для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями», - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Такое решение принято единогласно, «за» проголосовали 394 депутата.

Теги: #Госдума #законопроект #дистанционное обучение
Источник: Псковская Лента Новостей
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