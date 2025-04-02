Культура

Без малого 820 тысяч гостей приняли в «Михайловском» в юбилейном пушкинском году

В течение юбилейного пушкинского 2024 года в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» приняли почти 820 тысяч (конкретно: 817 785) посетителей. Такую информацию озвучила, открывая XV круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти Михаила Васильева в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», заместитель директора Пушкинского заповедника по развитию и продвижению Екатерина Дмитриева.

Смотрите также XV круглый стол памяти историка и краеведа Михаила Васильева открыт в «Михайловском»

«Это огромная цифра. Очень сложная для музея, но, надеюсь, всем нашим посетителям у нас было хорошо», — сказала заместитель Пушкинского заповедника.

Фото со страницы музея-заповедника в социальной сети

«К нам приезжало множество людей, среди них — множество известных, именитых людей, не только России, но и из Белоруссии, из других стран», — отметила заместитель директора.

Смотрите также Ведущий исследователь русской литературы из Китая побывал в «Михайловском» с частным визитом

Екатерина Дмитриева напомнила, что, по сути, юбилейное время в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» продолжается — это период 200-летия пребывания поэта «…изгнанником два года незаметных» в псковском родовом имении в так называемой северной ссылке в 1824—1826 годы, и многие события, которые сейчас происходят в музее, проходят под знаком этой особой для Святогорья даты.

В информационной службе музея дополнительно уточнили, что число посетителей Пушкинского заповедника в 2024 году выросло более чем на 11% и более чем на 39,6% по сравнению с 2023 (более 735 тысяч человек) и с 2022 (более 585 тысяч посетителей) годами соответственно.