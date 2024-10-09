Общество

«ВКонтакте» отмечает 18-летие

Социальная сеть «ВКонтакте» празднует свое 18-летие 10 октября. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате, территориальный орган Федеральной службы государственной статистики уже больше 4 лет ведет официальную страницу в этой социальной сети.

За четыре года сотрудники Псковстата опубликовали 760 постов со статистическими данными. Подписчики сообщества — в основном россияне (90,9%): 70,5% из Пскова, 11,2% — из Великих Лук, 3,3% — из Санкт-Петербурга и 15% — из других городов.

Добавим, также 10 октября день рождения отмечает основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, ему исполнилось 40 лет.