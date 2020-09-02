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Библиотеки Пскова учат читателей преодолевать предновогоднюю депрессию

Централизованная библиотечная система Пскова в сотрудничестве с Псковским региональным отделением «Союза пенсионеров России» запустила в своих социальных сетях цикл видеолекций «Университета третьего возраста». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотечной системе, на youtube-канале «Библиотеки города Пскова», а также в одноимённой группе «ВКонтакте» можно посмотреть лекции специалистов о том, как наладить учёт и планирование личных доходов и расходов, как правильно защищать свои права потребителей, как уберечь растения от болезней и вредителей, как противостоять мнению окружающих.

Одна из последних лекций, например, была посвящена осенней депрессии. В ней психолог Юлия Селивёрстова, рассказывает, как пережить самое сумрачное время года без уныния и встретить Новый год в приподнятом настроении.

Каждую лекцию сопровождает тематическая подборка книг из фондов Центральной городской библиотеки Пскова.