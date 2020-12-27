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Сувенирную продукцию с символами наступающего года изготовили осужденные в Идрице

В Нового года производственная служба исправительной колонии № 3 УФСИН России по Псковской области представила населению сувенирную продукцию из дерева с символами наступающего года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России региона, осужденные, отбывающие наказание в ИК-3, умело изготовили несколько видов изделий с изображением главного символа 2021 года – быка.

Сувенирную продукцию исправительное учреждение представило на ярмарках муниципального уровня, предлагая покупателям приобрести красивые и оригинальные товары.

Необычные и качественные украшения на елку, разделочные доски и различные кухонные наборы вызвали живой интерес у посетителей ярмарок, многие приобрели их для себя, своих родных и близких.

Добавим, реализовывая данную продукцию, учреждение получает прибыль, а осужденные, трудоустроенные на участке по изготовлению сувенирной продукции, получают заработную плату и тем самым имеют возможность гасить иски.