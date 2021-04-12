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Участились случаи продажи квартир с долгами по капремонту – региональный оператор

При покупке квартиры проверьте наличие задолженности по взносам на капитальный ремонт. Такую рекомендацию псковичам дали в региональном фонде капитального ремонта. В последнее время участились случаи продажи жилых помещений с имеющейся задолженностью по капитальному ремонту.

При этом в Жилищном кодексе Российской Федерации установлено, что при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

У псковичей есть возможность получить в Фонде справку об отсутствии задолженности при покупке или продаже недвижимого имущества. Информацию о получении справки об отсутствии задолженности можно узнать по телефонам: 8(8112)29-82-27, 8(8112)29-82-17, 8(8112)29-82-70 или обратиться лично по адресу: г. Псков, ул. Петровская, д.51.