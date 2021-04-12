Новости

Горе Соколихе присвоен статус особо охраняемой территории

Горе Соколихе в Псковском районе присвоен статус особо охраняемой территории. Соответствующее постановление «о переводе земельного участка из состава земель одной категории в другую» вблизи деревни Хотицы Псковского района накануне подписала и.п. губернатора региона Вера Емельянова.

«Перевести земельный участок с кадастровым номером 60:18:0142304:1185, площадью 72 061 кв. м, расположенный по адресу: Псковская область, Псковский район, СП «Писковичская волость», вблизи деревни Хотицы, с видом разрешенного использования "Историко-культурная деятельность" из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов», - прописано в документе.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора области Нинель Салагаеву.

Добавим, постановление подписано на основании ходатайства администрации Псковского района от 11 июня 2021 года.

Напомним также, что на Соколихе планируют создать многофункциональный парк, в котором будут зеленый амфитеатр, современные спортивные сооружения, роллерные, велосипедные и пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, видовая площадка на закат и лыжная трасса.