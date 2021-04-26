Культура

Брошенный в воду камень вдохновил разработчиков парка на Соколихе

Зеленый амфитеатр, современные спортивные сооружения, роллерные, велосипедные и пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, видовая площадка на закат и сложившаяся лыжная трасса – такие объекты предложено соорудить на горе Соколиха во время создания многофункционального парка рядом с монументом Александру Невскому и дружине.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, концепцию разработал руководитель архитектурного бюро Сергей Станкевич. Он представил ее на совещании в администрации области и сообщил, что источниками вдохновения послужили брошенный в воду камень и созданные им круги на воде.

Разработанный подход предполагаем поэтапное создание парка, каждый новый этап будет выглядеть завершенным проектом. Отдельное место в проекте занимает сохранение природного ландшафта территории и доминирующее положение монумента.

Губернатор Михаил Ведерников остановился на вопросах финансирования проекта. Он заявил о необходимости работать с разными источниками, в том числе, по программам профильных министерств и через грантовые конкурсы.

Руководитель областного комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик рассказал о разработанном плане первоочередных противоаварийных работ на памятнике. В частности, ремонта требуют навершия знамен. Основные конструкции находятся в удовлетворительном состоянии.