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Трех арбитражных управляющих дисквалифицировали в Псковской области

Управлением Росреестра по Псковской области за истекший период 2021 года в Арбитражный суд Псковской области направлено 3 заявления о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, за 2020 год было 5 таких заявлений.

По итогам рассмотрения направленных управлением 8 заявлений, судом вынесено 3 решения о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев, по 4 заявлениям производство по делу прекращено с объявлением арбитражным управляющим устных замечаний, 1 заявление не рассмотрено.

Арбитражный управляющий как профессиональный участник дела о банкротстве обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. Он наделяется полномочиями для проведения процедур банкротства, которые в значительной степени носят публично-правовой характер, и его решения влекут правовые последствия для широкого круга лиц.

Основные виды ответственности арбитражного управляющего - предупреждение и наложение административного штрафа.

Причем, повторное совершение административного правонарушения влечет дисквалификацию арбитражного управляющего на срок от 6 месяцев до 3 лет. Применение к арбитражному управляющему наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения влечет за собой отстранение арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, а также исключение из саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Арбитражному управляющему необходимо не только четко исполнять возложенные на него функции, но и соблюдать баланс интересов, как кредиторов, так и должника.

Важным шагом на пути к информационной открытости данных о дисквалифицированных лицах являются изменения, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях РФ, установившие, что сведения, содержащиеся в реестре дисквалифицированных лиц, являются открытыми для всеобщего ознакомления. В настоящее время сведения о дисквалифицированных лицах размещены на сайте Федеральной налоговой службы в свободном доступе.

Также сведения о дисквалифицированных лицах размещены по адресу http://www.fedresurs.ru/ в подразделе «Реестры». Данный информационный ресурс содержит более полную информацию, поскольку включает сведения как о лицах, срок дисквалификации которых не истек, так и о лицах, дисквалифицированных ранее.