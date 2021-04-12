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На территории Псковской области вводится особый противопожарный режим

На территории Псковской области Постановлением администрации региона введен особый противопожарный режим. Документ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации.

Особый противопожарный режим устанавливается с 10 июля текущего года до принятия постановления об его отмене. На время его действия введен запрет на посещение гражданами лесов, на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов на землях лесного фонда, сжигание сухой растительности.

В лесах также запрещается использовать сооружения для приготовления блюд на открытом огне и углях.

Постановлением закреплены ряд рекомендаций для органов местного самоуправления, Главного управления МЧС России по Псковской области, регионального Управления МВД России.

Отметим, в ближайшие дни на территории Псковской области ожидается сильная жара на уровне около +36 градусов.