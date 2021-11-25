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Творчество псковских художников можно увидеть на выставке в Бежаницах

Работы псковских мастеров и художников можно увидеть на выставке в Бежаницах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

В рамках проекта «Культурные выходные» с 3 по 5 декабря жители и гости Бежаницкого района смогут посетить выставку мастеров декоративно-прикладного творчества, организованную Псковским областным центром народного творчества.

Здесь представлены коллекции изделий мастеров из Великих Лук и Великолукского района, Печор, Пустошки и Пустошкинского района и Бежаниц. Мастера занимаются изготовлением кукол, текстильной, чулочной, вязаной игрушкой, создают кукольные композиции, ручным ткачеством и плетением из бисера, кружевоплетением на коклюшках, изготовлением сложных украшений и сувениров в технике «декупаж».

Кроме того, здесь можно увидеть работы художников Псковского отделения Союза художников России.

Представленные работы мастеров ранее участвовали в областном конкурсе на присуждение творческих премий для мастеров народного творчества в 2021 году, отметили в региональном комитете по культуре.