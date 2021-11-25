Еще 71 человек заразился коронавирусом в Псковской области, три пациента умерли

Еще 71 случай заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 108 987, сообщает официальный телеграм-канал региона.
За весь период пандемии выздоровели 106 255 пациентов (+87 за сутки). Умерли 1810 человек, три летальных случая от коронавируса в регионе зафиксировали вчера.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 34381/21
Великие Луки – 16734/6
Бежаницкий район – 1414/1
Великолукский район – 2623/0
Гдовский район – 1944/1
Дедовичский район – 2804/1
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 993/0
Куньинский район – 966/0
Локнянский район – 1050/0
Невельский район – 4972/11
Новоржевский район – 1156/1
Новосокольнический район – 3123/2
Опочецкий район – 3322/7
Островский район – 5206/7
Палкинский район – 1059/0
Печорский район – 2480/4
Плюсский район – 1715/2
Порховский район – 3854/4
Псковский район – 8738/4
Пустошкинский район – 1333/0
Пушкиногорский район – 1456/2
Пыталовский район – 1449/0
Себежский район – 2690/6
Стругокрасненский район – 1820/5
Усвятский район – 706/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.