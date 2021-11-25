Определен чемпион Псковской области по хоккею

Хоккейный клуб «Красный город» стал чемпионом Псковской области по итогам сезона-2021/22. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации хоккея. Второе место в турнире команд первого дивизиона занял «Беркут» из Палкинского района, третье - «Торнадо» (Псков).
Лучшие в номинациях.
Лучший вратарь – Михаил Бычков («Торнадо»).
Лучший защитник – Александр Савенков («Красный город»).
Лучший нападающий – Олег Кожемякин («Беркут»).
Лучший ассистент – Родион Миронов («Торнадо»).
Лучший снайпер – Никита Буринский («Беркут»).
Лучший бомбардир – Никита Ваганов («Красный город»).
Фото: федерация хоккея Псковской области.