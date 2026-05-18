«Дневной дозор»: Кризис в управлении псковским спортом

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Кризис в управлении псковским спортом». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Изображение создано нейросетью
В последние годы государство декларирует физическое развитие граждан, как одну из приоритетных целей госполитики. Особое внимание уделяется развитию массового спорта и спортивной инфраструктуры для того, чтобы, как того и требует программа «Развитие физической культуры и спорта», привлечь к систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни не менее 70% населения страны к 2030 году. При этом в сознании спортивной общественности нашего региона сформировалось мнение о том, что развитие спорта у нас происходит скорее по инициативе частных лиц и организаций, которые «болеют» за продвижения спорта в массы. А что же наше региональное министерство спорта?
За последнее время руководители некоторых спортивных федераций, спортивные активисты высказывали критику в адрес руководства минспорта Псковской области. Для этих критических замечаний есть основания. Сайт министерства не обновляется с 5 февраля, спортивные мероприятия, организованные при поддержке министерства, проводятся не часто. А если и проводятся, то могут напоминать скверный анекдот и выглядят лишним свидетельством непрофессионализма управленцев. Явным примером была организация «Лыжни России» в этом году, когда министерство спорта на сайте устроило путаницу с местом проведения мероприятия и датами.
В Великих Луках невооруженным взглядом видно, что спортивная жизнь если не «бьет ключом», то хотя бы есть. Великолукская футбольная команда «Луки-Энергия» достаточно часто радует положительными результатами. За примерами далеко ходить не надо, 3 мая клуб одержал победу над «Динамо-Вологдой» со счетом 1:0. А что же псковский футбольный клуб? С января 2025 года в отношении теперь уже экс-генерального директора клуба Владимира Бабинина расследуется уголовное дело. А вот о каких-то громких победах футбольного клуба мы пока что, к сожалению, так и не слышали.
Впрочем, проблемы есть не только в самом популярном виде спорта в России. В апреле текущего года министерство спорта Псковской области отказывается признавать победу в «Народных играх ГТО» псковской команды, в состав которой вошли дети из коррекционной школы №2. Что вызвало открытое недовольство спортивной общественности.
А сегодня появилась информация, что Галина Овсова в ближайшее время покинет пост врио министра спорта Псковской области.
Мы решили узнать у представителей спортивных федераций, наших спортсменов и экспертов, чувствуют ли они поддержку со стороны министерства спорта региона? Есть ли недочеты во взаимодействии регионального минспорта и спортивных федераций региона? Можно ли говорить о кризисе в региональном спорте? Если да, то что послужило причиной его возникновения и как выйти из кризиса? Ответы узнаем в программе «Дневной дозор»
Экс-руководитель Федерации футбола Псковской области, бывший председатель регионального комитета по спорту Александр Коновалов поделился мнением о том, что деградация органов управления спортом в регионе началась не сегодня, а еще лет 20 назад. По его словам, если раньше именно спорткомитет определял финансовые условия взаимодействия со спортивными федерациями на предмет того, кто и в каких спортивных мероприятиях участвует и как к ним нужно готовиться, то сейчас этого просто нет. Он вспоминает, что в годы его работы в областном спорткомитете за результатами каждого подающего надежды спортсмена велось наблюдение и выделялось финансирование, чего сейчас не делается. Поэтому он считает «спорт высоких достижений» региона брошенным. Да и критерии начисления баллов для федераций спорта вызывают у него целый ряд вопросов.
В конце каждого года региональная федерация хоккея формирует календарь хоккейных соревнований и мероприятий, который отправляется министерству спорта Псковской области для выделения на них финансовых средств. По словам председателя Федерации хоккея Псковской области Игоря Бортникова, средств приходит значительно меньше, чем запрашивалось. Именно из-за недофинансирования хоккей пока не является визитной карточкой региона.
Директор псковского фитнес-клуба «Супер фитнес», известный спортсмен Георгий Пономарев не так давно публично высказывал недовольство по поводу того, что министерство спорта Псковской области отказывалось признавать победу псковской команды, в состав которой вошли дети из коррекционной школы №2, в «Народных играх ГТО». Он рассказал о причинах возникшего в то время конфликта. В то же время он убежден, что для того, чтобы побеждать и приносить победы своему региону, спортсменам не нужно ждать организованных министерством спорта мероприятий.
По наблюдениям известного российского боксера, руководителя федерации бокса Псковской области Артура Акавова, на сегодняшний день в регионе проводится и планируется достаточно большое количество спортивных мероприятий, которые, в первую очередь, организуются именно министерством спорта Псковской области при поддержке муниципальных властей и городской администрации. По его мнению, определенные признаки кризиса в сфере, подведомственной минспорта региона, есть, но не управленческого, а кадрового.
Фото: Псковская областная Федерация бокса
В декабре 2022 года известный российский телеведущий, спортивный комментатор, советник министра спорта Российской Федерации Дмитрий Губерниев в прямом эфире PARI Кубка России по биатлону 2022–2023 года выразил досаду по поводу состоянии лыжно-биатлонной базы «Юность» в Псковской области. Это высказывание было связано с проблемами на базе, где трассы не были готовы для тренировок спортсменов, и даже несмотря на наличие снега, тренировки невозможно было проводить из-за отсутствия подготовленных трасс.
Фото: Дмитрий Губерниев / «ВКонтакте»
Как можно судить со слов председателя «Федерации биатлона Псковской области» Владлена Небейголовы, ситуация с увеличением финансирования спортивной сферы в регионе с тех пор лучше не стала, однако, по его словам, виной тому не тот, кто стоит у руля министерства спорта, а многолетняя проблема недофинансирования спорта.
Фото: Псковский биатлон / «ВКонтакте»
В сегодняшней программе наши собеседники делились мнениями о том, есть ли кризис в управлении псковским спортом. Одни наши комментаторы убеждены, что кризис спортивная сфера нашего региона все таки переживает, однако связан он с кадровым дефицитом. Подавляющее большинство собеседников основной проблемой развития спорта в регионе считают недофинансирование сферы в целом на протяжении многих не то что бы лет, а десятилетий. И ведь действительно, наш регион является дотационным и те средства, что выделяются нам из федерального бюджета, идут на наиболее социально значимые сферы, например ЖКХ и здравоохранение, а спортивная сфера в их перечень похоже не входит.
Александра Братчикова