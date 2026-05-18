«Дневной дозор»: Кризис в управлении псковским спортом

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Кризис в управлении псковским спортом». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В последние годы государство декларирует физическое развитие граждан, как одну из приоритетных целей госполитики. Особое внимание уделяется развитию массового спорта и спортивной инфраструктуры для того, чтобы, как того и требует программа «Развитие физической культуры и спорта», привлечь к систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни не менее 70% населения страны к 2030 году. При этом в сознании спортивной общественности нашего региона сформировалось мнение о том, что развитие спорта у нас происходит скорее по инициативе частных лиц и организаций, которые «болеют» за продвижения спорта в массы. А что же наше региональное министерство спорта?

За последнее время руководители некоторых спортивных федераций, спортивные активисты высказывали критику в адрес руководства минспорта Псковской области. Для этих критических замечаний есть основания. Сайт министерства не обновляется с 5 февраля, спортивные мероприятия, организованные при поддержке министерства, проводятся не часто. А если и проводятся, то могут напоминать скверный анекдот и выглядят лишним свидетельством непрофессионализма управленцев. Явным примером была организация «Лыжни России» в этом году, когда министерство спорта на сайте устроило путаницу с местом проведения мероприятия и датами.

В Великих Луках невооруженным взглядом видно, что спортивная жизнь если не «бьет ключом», то хотя бы есть. Великолукская футбольная команда «Луки-Энергия» достаточно часто радует положительными результатами. За примерами далеко ходить не надо, 3 мая клуб одержал победу над «Динамо-Вологдой» со счетом 1:0. А что же псковский футбольный клуб? С января 2025 года в отношении теперь уже экс-генерального директора клуба Владимира Бабинина расследуется уголовное дело. А вот о каких-то громких победах футбольного клуба мы пока что, к сожалению, так и не слышали.

Впрочем, проблемы есть не только в самом популярном виде спорта в России. В апреле текущего года министерство спорта Псковской области отказывается признавать победу в «Народных играх ГТО» псковской команды, в состав которой вошли дети из коррекционной школы №2. Что вызвало открытое недовольство спортивной общественности.

А сегодня появилась информация, что Галина Овсова в ближайшее время покинет пост врио министра спорта Псковской области.

Мы решили узнать у представителей спортивных федераций, наших спортсменов и экспертов, чувствуют ли они поддержку со стороны министерства спорта региона? Есть ли недочеты во взаимодействии регионального минспорта и спортивных федераций региона? Можно ли говорить о кризисе в региональном спорте? Если да, то что послужило причиной его возникновения и как выйти из кризиса? Ответы узнаем в программе «Дневной дозор»

Экс-руководитель Федерации футбола Псковской области, бывший председатель регионального комитета по спорту Александр Коновалов поделился мнением о том, что деградация органов управления спортом в регионе началась не сегодня, а еще лет 20 назад. По его словам, если раньше именно спорткомитет определял финансовые условия взаимодействия со спортивными федерациями на предмет того, кто и в каких спортивных мероприятиях участвует и как к ним нужно готовиться, то сейчас этого просто нет. Он вспоминает, что в годы его работы в областном спорткомитете за результатами каждого подающего надежды спортсмена велось наблюдение и выделялось финансирование, чего сейчас не делается. Поэтому он считает «спорт высоких достижений» региона брошенным. Да и критерии начисления баллов для федераций спорта вызывают у него целый ряд вопросов.

«По факту получается, что значимых нормативных изменений в спорте со стороны министерства не происходит. То есть та проблематика, которая скопилась за последние десять лет, не решается. Яркий пример — суточные командировочные на выезды по региону или России. Когда ребенок отправляется на соревнования, он за счет средств бюджета региона или муниципалитета получает пятьсот рублей на сутки. Я хотел бы посмотреть на этих чиновников, смогут ли они за эти деньги сутки прокормить себя или ребенка. То же самое - нынешняя структура министерства. Вы взяли двух заместителей (уже ушедших - ред.), но у вас ни одного заместителя, который реально бы работал в сфере спорта. Вы о чем вообще думаете? Где у вас взаимодействие в министерстве со спортивными учреждениями? Огромная пропасть между самим министерством и организациями, которые в подведе должны быть у министерства. Где задачи, планы подготовки спортсменов? Где конкретные задачи по развитию массовости? Не те цифры, декларируемые в эфирах СМИ, мол, у нас 70% населения занимаются физической культурой, - а конкретная постановка задач со стороны министерства на уровень спортивных школ муниципалитетов о том, что и как должно быть. Скорее всего, это происходит, потому что кто-то не на своем месте. Нет и прозрачной системы распределения денег между федерациями. Есть баллы, которые переводятся в рубли, но ни один президент федерации никогда не видел, сколько его вид этих баллов набрал и сколько каждый стоил. Всем доводится: вам в том году дали три миллиона 600 тысяч, а в этом году дали футболу на триста тысяч меньше. Хотя все понимают примерные критерии, официальной бумаги нет. Я неоднократно направлял запросы, чтобы до нас довели эти критерии, но дошло до того, что министерство перестало на них отвечать. Люди и дальше продолжают нарушать закон об услуге и игнорировать обращение граждан».

В конце каждого года региональная федерация хоккея формирует календарь хоккейных соревнований и мероприятий, который отправляется министерству спорта Псковской области для выделения на них финансовых средств. По словам председателя Федерации хоккея Псковской области Игоря Бортникова, средств приходит значительно меньше, чем запрашивалось. Именно из-за недофинансирования хоккей пока не является визитной карточкой региона.

«Министерство спорта по Псковской области распределяет субсидии между федерациями. Федераций каждый год становится все больше, а денег, я так понимаю, больше не становится. На что делается главный акцент - это балльная или рейтинговая системы, с которой я категорически не согласен. Если не вкладывать средства, то какие результаты мы можем показать? У нас нет средств на то, чтобы дети получали игровую практику. Ведь только в спортивном мероприятии ребенок может получать разряды, физкультурное мероприятие для этого не подойдет. Правильный карьерный рост - это участие в соревнованиях, которые внесены в Единый календарный план России, очень важно участвовать в них. Когда мы формируем календарь, мы учитываем эти суммы, но в итоге получаем в три раза меньше. Мы можем просить от 3,5 до 5 млн, в зависимости от того, сколько возрастов мы хотели бы отправить на Северо-Запад, в итоге получаем 1,7 или 1,5 миллиона. Нам помогает наша хоккейная школа. Она тоже на себя берет финансовую нагрузку, предоставляя бесплатный лед на многие мероприятия. Какие-то затраты берут на себя они, здесь идет совместная работа: здесь и наш пакет субсидий, плюс, если там остается что-то к концу года, и наша школа. Так и выкручиваемся».

Директор псковского фитнес-клуба «Супер фитнес», известный спортсмен Георгий Пономарев не так давно публично высказывал недовольство по поводу того, что министерство спорта Псковской области отказывалось признавать победу псковской команды, в состав которой вошли дети из коррекционной школы №2, в «Народных играх ГТО». Он рассказал о причинах возникшего в то время конфликта. В то же время он убежден, что для того, чтобы побеждать и приносить победы своему региону, спортсменам не нужно ждать организованных министерством спорта мероприятий.

«Что касается нашей конфликтной ситуации, то обращались мы даже не к ней (врио министра спорта Псковской области Галине Овсовой - ред.), а к губернатору, а он уже отправил нас к ней, как к исполнителю. Нам просто хотелось наградить детей и участников "Народных игр ГТО", тем более, регион занял первое место в этом виде всероссийских соревнований. Для области это очень круто, ведь нам не всегда свойственно взять и выиграть. Сейчас это уже отлегло, награждение прошло. Что касается спорта, здесь я скажу такую мысль: надо меньше ждать что-то от властей, от каких-то внешних обстоятельств, а брать ситуацию в свои руки. Вон, как Юрий Сорокин (руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания - ред.), когда его теннисисты взяли и выиграли первое место в России. И мы с президентом Федерации многоборья ГТО Аленой Воробьевой взяли и вцепились в это дело, и стала область чемпионом. Надо построже относиться к себе и начинать с себя: выходить в парк на пробежку, если нужно выиграть, организовывать группу. Сейчас мы только что вернулись с Bison Race, нас там никто не поддерживает, никто нам не платит и билеты не оплачивает. Мы просто это любим, хотим, делаем и меньше заморачиваемся над тем, кто виноват».

По наблюдениям известного российского боксера, руководителя федерации бокса Псковской области Артура Акавова, на сегодняшний день в регионе проводится и планируется достаточно большое количество спортивных мероприятий, которые, в первую очередь, организуются именно министерством спорта Псковской области при поддержке муниципальных властей и городской администрации. По его мнению, определенные признаки кризиса в сфере, подведомственной минспорта региона, есть, но не управленческого, а кадрового.

«Какие-то недочеты всегда есть в любом министерстве, но в целом поддержка чувствуется. Спортивных мероприятий в регионе сейчас как никогда много. Непосредственное участие в таких мероприятиях я принимаю. В одном только мае сейчас шесть мероприятий проводится: это и велопробег с белорусами, и фестивали, и Кубок губернатора по стрельбе, и т. д. Возможно, трех человек не хватает в штате минспорта, но не найти кадров».

В декабре 2022 года известный российский телеведущий, спортивный комментатор, советник министра спорта Российской Федерации Дмитрий Губерниев в прямом эфире PARI Кубка России по биатлону 2022–2023 года выразил досаду по поводу состоянии лыжно-биатлонной базы «Юность» в Псковской области. Это высказывание было связано с проблемами на базе, где трассы не были готовы для тренировок спортсменов, и даже несмотря на наличие снега, тренировки невозможно было проводить из-за отсутствия подготовленных трасс.

«Обидно, что на базе "Юность" в Псковской области, где еще кубки IBU проходили и должен был "Юниорский мир" состояться 2017 году, там в свое время лыжники и биатлонисты сезон открывали, все разрушилось: первенство области, межрегиональные соревнования, ну и, конечно, фотографии - снега много, толку мало, что называется. Честно говоря, сердце кровью обливается, потому что великолепная база, если мы так будем относиться к спорту в регионах, то извините... Давайте что-то сделаем, стыдоба, конечно, чудовищная».

Как можно судить со слов председателя «Федерации биатлона Псковской области» Владлена Небейголовы, ситуация с увеличением финансирования спортивной сферы в регионе с тех пор лучше не стала, однако, по его словам, виной тому не тот, кто стоит у руля министерства спорта, а многолетняя проблема недофинансирования спорта.

«Если говорить о кризисе, то это, прежде всего, касается недофинансирования видов спорта, особенно тех, которые требуют значительных вложений, как биатлон или лыжные гонки, к примеру. Все мы знаем, как дорого стоит подготовка спортсменов, экипировка и так далее. Те средства, которые сейчас на эти виды спорта определены, не то что недостаточны, они мизерные. И наши спортсмены финансирование недополучают. Но связать это с руководством... Я думаю, что это общая ситуация в регионе. Я знаю, что и другие виды спорта в области также не купаются в роскоши. А руководство открыто и регулярно проводит встречи с федерациями. Всегда можно министерству спорта позвонить или задать вопрос, или руководство организует встречу в любом составе. Здесь я не вижу, что руководитель минспорта отдален, он знает все проблемы, все вопросы, которые касаются видов спорта».

В сегодняшней программе наши собеседники делились мнениями о том, есть ли кризис в управлении псковским спортом. Одни наши комментаторы убеждены, что кризис спортивная сфера нашего региона все таки переживает, однако связан он с кадровым дефицитом. Подавляющее большинство собеседников основной проблемой развития спорта в регионе считают недофинансирование сферы в целом на протяжении многих не то что бы лет, а десятилетий. И ведь действительно, наш регион является дотационным и те средства, что выделяются нам из федерального бюджета, идут на наиболее социально значимые сферы, например ЖКХ и здравоохранение, а спортивная сфера в их перечень похоже не входит.

Александра Братчикова