В ПсковГУ пояснили, для чего создана «Студенческая лига»

О проекте «Студенческая лига», спортивных соревнованиях, которые проводились в рамках данного проекта, и денежном вознаграждении рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) председатель объединенного совета обучающихся ПсковГУ Дарья Сигаева.

Дарья Сигаева начала с того, что «Студенческая лига» - инициатива объединенного совета обучающихся ПсковГУ, привлекающая студентов во внеучебную деятельность: «Объединенный совет обучающихся — это коллегиальный студенческий орган управления, у нас есть возможность писать юридические документы для того, чтобы закреплять права студентов, но также мы еще отвечаем за миссию внедрения студентов во внеучебную деятельность. Потому что мы считаем это важным, можно развиваться со всех сторон: как в спорте, так и получать новые навыки в качестве руководителя в том числе.

«Проект "Студенческая лига" направлен на то, чтобы мотивировать студентов больше заниматься внеучебной деятельностью. Проект представлен в виде серии мероприятий, которые есть как в очном формате, так и в заочном, в совершенно разных направлениях, и одно из этих направлений — спорт», — отмечает Дарья Сигаева.

«Когда мы выбирали мероприятия спортивного типа, мы ориентировались на предпочтения студентов, но при этом, чтобы был низкий порог вхождения. Это делается для того, чтобы студент, который не занимался активно спортом, мог сходить и попробовать свои силы, заработать баллы для института. На данный момент уже закончилась "Студенческая лига", по итогам которой победил институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций. Они выиграли большой переходящий кубок и денежный приз в размере 120 тысяч рублей на нужды активизма», — комментирует Дарья Сигаева.

«Студенческая лига» — система студенческих мероприятий и соревнований, в рамках которой институты и колледж принимают участие в спортивных, творческих, интеллектуальных и других форматах активности. 

