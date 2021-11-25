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В Пскове отреставрируют семиярусный иконостас Троицкого собора

Семиярусный иконостас Псковского кафедрального Троицкого собора, памятник искусства XVII - XIX в. в., будет отреставрирован. Об этом сообщает телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Самые большие повреждения за несколько столетий существования иконостаса были нанесены в 1944 г. Во время Великой Отечественной войны, отступая, фашисты заминировали собор. От взрыва пострадал верхний ярус иконостаса. Собор был спасен от разрушения саперами Советской армии», - говорится в сообщении.

Современный проект реставрации включает также ремонт предалтарного пространства на уровне третьего яруса иконостаса, с возвращением его функциональности.

Со стороны южного фасада предлагается создание отдельного входа с устройством лестницы в соответствии с ее историческим расположением.