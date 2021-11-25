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Великолукская учительница предложила Путину создать кино и сериалы о педагогах

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос великолукского педагога Татьяны Рассоловой о создании кино и сериалов, направленных на популяризацию профессии учителя. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

Владимир Путин пообщался с финалистами конкурса «Учитель года России – 2022» и телешоу «Классная тема».

«Наш учитель из Великих Лук Татьяна Рассолова задала вопрос о создании кино и сериалов, направленных на популяризацию профессии учителя. Глава государства поддержал предложение и подчеркнул, что работу по повышению имиджа профессии учителя нужно проводить комплексно – это должны быть и фильмы, и телешоу, и конкурсы», – отметил глава региона.

Президент поделился, что телешоу «Классная тема» придумал сам – чтобы показать разноплановость профессии педагога.

Отдельно глава государства отметил, что если учитель из небольшого города смогла дойти до финала всероссийского конкурса, то это говорит о высоком качестве образования в регионах и развитости профессионального сообщества.

Ранее сообщалось, что учитель русского языка и литературы школы №1 Великих Лук Татьяна Рассолова прошла в финал телепроекта «Классная тема» на телеканале «Россия».