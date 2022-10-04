Общество

Учитель из великолукской школы проведет урок для артистов и космонавтов

Учитель русского языка и литературы школы №1 Великих Лук Татьяна Рассолова прошла в финал телепроекта «Классная тема» на телеканале «Россия». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Скриншот: Михаил Ведерников / Telegram

«Наша учительница прошла в финал телепроекта "Классная тема" на телеканале "Россия"! По результатам всероссийского голосования в финал вышли 7 участников, в числе которых Татьяна Рассолова, учитель русского языка и литературы в школе №1 Великих Лук», - рассказал Михаил Ведерников.

Теперь учительнице предстоит принять участие в гранд-шоу телепроекта и провести урок в эфире российского телеканала перед известными учеными, космонавтами, музыкантами, популярными артистами театра и кино.

Проект телеканала «Россия» и министерства просвещения стартовал по поручению президента Владимира Путина. На конкурсный отбор подали заявки 64 тысячи человек, и лишь 1300 оказались в списке участников, напомнил губернатор.

«Гордимся нашим педагогом, поздравляем с профессиональным праздником и желаем ей яркого и успешного выступления», - добавил глава региона.