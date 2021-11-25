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Михаил Ведерников: Формат Дней Пушкинской поэзии расширяется, развивается и меняется

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском прошли ярко, весело и незабываемо. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Тысячи людей со всей Псковской области и других регионов страны приняли участие в празднике. Стихи, песни, театральные постановки, костюмы и танцы, ярмарки и куклы встречались на каждой площадке», - поделился впечатлениями глава региона в своем телеграм-канале.

Михаил Ведерников отметил, что «формат Дней Пушкинской поэзии расширяется, развивается и меняется» и «праздник снова пользуется большой популярностью».

«Следующий год юбилейный. Александру Сергеевичу исполняется 225 лет. И я очень рад, что наше мероприятие вошло в план федерального оргкомитета», - написал губернатор и поблагодарил за поддержку администрацию президента, министерство культуры РФ, министерство просвещения РФ, а также многочисленных партнеров и друзей.

«Отдельные слова благодарности Митрополиту Тихону, чьи идеи вдохнули в Праздник новую жизнь», - заключил Михаил Ведерников. Он призвал подписчиков делиться впечатлениями и подсказывать, на что следует обратить внимание.