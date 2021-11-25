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Михаил Ведерников: Формат Дней Пушкинской поэзии расширяется, развивается и меняется

04.06.2023 15:45|ПсковКомментариев: 0

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском прошли ярко, весело и незабываемо. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

«Тысячи людей со всей Псковской области и других регионов страны приняли участие в празднике. Стихи, песни, театральные постановки, костюмы и танцы, ярмарки и куклы встречались на каждой площадке», - поделился впечатлениями глава региона в своем телеграм-канале.

Михаил Ведерников отметил, что «формат Дней Пушкинской поэзии расширяется, развивается и меняется» и «праздник снова пользуется большой популярностью». 

«Следующий год юбилейный. Александру Сергеевичу исполняется 225 лет. И я очень рад, что наше мероприятие вошло в план федерального оргкомитета», - написал губернатор и поблагодарил за поддержку администрацию президента, министерство культуры РФ, министерство просвещения РФ, а также многочисленных партнеров и друзей.

«Отдельные слова благодарности Митрополиту Тихону, чьи идеи вдохнули в Праздник новую жизнь», - заключил Михаил Ведерников. Он призвал подписчиков делиться впечатлениями и подсказывать, на что следует обратить внимание.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Дни Пушкинской поэзии - 2023 Михаил Ведерников: Формат Дней Пушкинской поэзии расширяется, развивается и меняется Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 2023. ФОТОРЕПОРТАЖ Итоги Всероссийского проекта «Школьная классика» подвели в Пушкинских Горах Справки о гениальности сегодня могли получить гости Пушкинского праздника в «Михайловском» Саксофонист Игорь Бутман исполняет джаз на Днях Пушкинской поэзии Гоша Куценко пригласил псковичей на Дни Пушкинской поэзии. ВИДЕО Интерактивные площадки работают у ветряной мельницы в Михайловском Группа «Сироткин» выступает на Днях Пушкинской поэзии Гости Пушкинского праздника активно пользуются услугами «Музейной почты» Михаил Ведерников отдал дань уважения музейщикам Пушкиногорья Дни Пушкинской поэзии и русской культуры торжественно открыли в Михайловском Оркестры Детской филармонии выступают на Днях Пушкинской поэзии Создать янтарную аппликацию могут гости Пушкинского праздника в Михайловском Заупокойная лития прошла у могилы Александра Пушкина в Святогорском монастыре Опубликована карта объектов праздничной поляны Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Организаторы Дней Пушкинской поэзии готовятся к встрече гостей в Михайловском Театрализованную программу «Ехал на ярмарку Ванька-купец…» покажут гостям Дней Пушкинской поэзии Финалисты «Школьной классики» завтра утром начнут репетиции в «Михайловском» Стихи молодых авторов со всей России прозвучат в Пушкинских Горах Поэтесса Анна Егоян выступит в Пушкинских Горах Финалисты проекта «Школьная классика» представят на Днях Пушкинской поэзии итоговый спектакль Правила реп-баттла «Пушкиниада» представили псковичам Регистрация на бесплатные автобусы до Пушкинских Гор на Дни Пушкинской поэзии откроется 30 мая Барабанщики зададут ритм театрализованному шествию в Пскове во время Дней Пушкинской поэзии Выставку об истории души Адама Мицкевича откроют в «Михайловском» в Дни Пушкинской поэзии Чем удивят Дни Пушкинской поэзии в Псковской области - 2023 Уникальный поэтический аттракцион проведут на Днях пушкинской поэзии в Псковской области Памятник музейщикам откроют в «Михайловском» в дни Пушкинского праздника поэзии Выступление «Детской филармонии» откроет Дни Пушкинской поэзии и русской культуры Уличный спектакль «Музеум» покажут на Днях пушкинской поэзии в Михайловском Игорь Бутман и его оркестр выступят в «Михайловском» Делегация из Калининграда примет участие в Пушкинском празднике поэзии в «Михайловском» Участок дороги до «Михайловского» отремонтируют к Дням Пушкинской поэзии Систему парковки вновь организуют для гостей Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Молодые российские поэты выступят в «Михайловском» Фестиваль «Дни пушкинской поэзии и русской культуры» пройдет в июне
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