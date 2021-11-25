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Наталья Исакова вошла в состав двух комиссий общественной палаты России

Директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова вошла в состав комиссии по общественному контролю и рассмотрению обращений граждан, комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов. Об этом написал Telegram-канал «Архивный документ».

Фото здесь и далее: «Архивный документ» / Telegram

Первое пленарное заседание общественной палаты Российской Федерации восьмого состава состоялось 20 июня в Москве.

В заседании приняла участие директор Государственного архива Псковской области, член общественной палаты Псковской области Наталья Исакова.

В состав палаты вошли 172 человека, 68 из них впервые.

На первом заседании были избраны секретарь, заместители секретаря, утвержден количественный состав комиссий и их председатели, количественный состав межкомиссионных групп и их руководители, избран совет. Наталья Исакова вошла в состав комиссии по общественному контролю и рассмотрению обращений граждан, комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов.

В качестве приоритетных направлений работы палаты в целом определены информационное освещение СВО и интеграция новых регионов, усиление работы с волонтерскими и молодежными сообществами.

«Важнейшим направлением деятельности является экспертиза проектов нормативно правовых актов, общественный контроль за реализацией национальных проектов, своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан, наблюдение за голосованием. Вопросы образования, просветительской деятельности, демографии и многие другие несомненно останутся в фокусе внимания обновленного состава Общественной палаты», - подчеркнула Наталья Исакова.