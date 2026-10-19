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Вице-премьер РФ предложила расширить список китайских произведений в школьной программе

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Россия и Китай могли бы на взаимной основе расширить списки литературных произведений авторов двух стран, включаемых в школьные программы, заявила журналистам после 27-го заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству вице-премьер Татьяна Голикова.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран. В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей на этом направлении предлагаем рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования», — сказала Татьяна Голикова.

Она назвала знаковым событием решение лидеров двух стран о проведении перекрестных годов российско-китайского сотрудничества в области образования в 2026-2027 годах.

«С момента запуска этого масштабного проекта в рамках российской повестки уже реализовано более 90 мероприятий. Год образования получил живой отклик во всех наших учебных заведениях», — отметила вице-премьер.

Татьяна Голикова подчеркнула важность укрепления связей между университетами. «Количество двусторонних документов о сотрудничестве на сегодняшний день уже свыше семи тысяч», — подчеркнула она. Отдельно вице-премьер отметила успех совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне.

Татьяна Голикова также добавила, что через месяц Казань примет юбилейный форум Ассоциаций профильных университетов России и Китая, российскую делегацию на котором возглавит министр науки и высшего образования Валерий Фальков, пишет «Интерфакс».

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