Программа добровольных больничных для самозанятых фактически провалилась — СОЦПРОФ

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ считает, что государство обязано предложить более гибкие и доступные формы социальной защиты: существенно снизить размер взносов на старте, ввести возможность частичной компенсации из бюджета для тех, кто зарабатывает ниже определённого уровня, и ускорить получение права на выплаты. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, менее одной десятой процента самозанятых за десять месяцев — это не просто низкий результат, это фактически провал.

Власти резко снизили ожидания от эксперимента по добровольному социальному страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Согласно документу, прогноз поступлений страховых взносов на 2027 год сократили в 103 раза — с 16 миллиардов до 156 миллионов рублей. Расходы на выплату пособий урезали ещё сильнее: в 341 раз — с 8,9 миллиарда до 26 миллионов рублей. Программа стартовала 1 января 2026 года, однако к 14 октября к ней присоединились лишь около 12 тысяч человек. Это менее 0,07% от 17,4 миллиона зарегистрированных самозанятых в России. Право на получение больничных пока получили только 4,4 тысячи участников.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что цифры пересмотрели с учётом первых результатов эксперимента. Участие в программе остаётся добровольным: самозанятый подаёт заявление в СФР (в том числе через приложение «Мой налог») и начинает перечислять взносы. Страховка обходится в среднем от 16 до 23 тысяч рублей в год (в зависимости от выбранной страховой суммы — 35 или 50 тысяч рублей). Право на выплаты возникает только после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. Эксперимент рассчитан до конца 2028 года, присоединиться можно до 30 сентября 2027-го.

Эксперты связывают низкий интерес с высокой стоимостью страховки, небольшими выплатами при коротких заболеваниях, а также тем, что часть самозанятых уже имеют оплачиваемые больничные по основному месту работы.

«Мы в СОЦПРОФ с самого начала внимательно следили за запуском этой программы и неоднократно предупреждали: добровольный механизм без серьезной государственной поддержки и без снижения финансовой нагрузки на человека не заработает. Сегодня цифры подтверждают наши опасения. Менее одной десятой процента самозанятых за десять месяцев — это не просто низкий результат, это фактически провал. Самозанятый — это часто человек, который живёт от заказа до заказа, у него нет стабильного "белого" дохода, как у наёмного работника», — подчеркнул Сергей Вострецов.

По его словам, требовать от него ежемесячно полторы-две тысячи рублей «на всякий случай» и ждать полгода, прежде чем появится право на пособие, — значит заранее обрекать программу на неудачу.

«Мы в профсоюзах СОЦПРОФ считаем, что государство обязано предложить более гибкие и доступные формы социальной защиты. Нужно существенно снизить размер взносов на старте, ввести возможность частичной компенсации из бюджета для тех, кто зарабатывает ниже определенного уровня, и ускорить получение права на выплаты. Иначе мы оставляем миллионы людей без реальной защиты в самый уязвимый момент — когда они болеют и не могут работать. Профсоюзы готовы участвовать в доработке механизма. Самозанятые — это тоже трудящиеся граждане, и они имеют такое же право на достойную социальную поддержку, как и все остальные». — резюмировал председатель объединения.

Таким образом, первые итоги эксперимента по добровольным больничным для самозанятых показывают: без существенной корректировки условий программа едва ли сможет стать массовой и действительно защищать тех, кто работает на себя. Резкое снижение прогнозов в бюджете Соцфонда — это не просто бухгалтерская корректировка, а сигнал о необходимости пересмотреть подход, отметили в СОЦПРОФ и добавили, что только при снижении финансовой нагрузки, упрощении доступа и более активной государственной поддержке добровольное страхование сможет выполнить свою главную задачу — дать миллионам самозанятых россиян реальную уверенность в завтрашнем дне.