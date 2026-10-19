До -4 градусов прогнозируют в Псковской области 20 октября

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 20 октября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью будет дуть слабый ветер восточных направлений, а днем — умеренный со скоростью 2-4 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью прогнозируется от 0 до -4 градусов, а по югу области — до +5 градусов, днем воздух прогреется от +8 до +13 градусов.

В Пскове температура ночью ожидается от -1 до -3 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.

Атмосферное давление высокое.