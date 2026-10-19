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Судья Псковского районного суда Екатерина Хатулева скончалась на 44-м году жизни

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Судья Псковского районного суда Екатерина Хатулева скончалась в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

«С прискорбием сообщаем об уходе из жизни Хатулевой Екатерины Ивановны - судьи Псковского районного суда», - сообщили в пресс-службе.

Екатерина Хатулева родилась 20 октября 1982 года в городе Пскове. В 2004 году окончила Санкт-Петербургский университет МВД России. С 2016 года работала мировой судьей судебного участка №38 города Пскова. 

Указом президента Российской Федерации №554 от 14 сентября 2020 года назначена судьей Псковского районного суда. 

«Судейское сообщество Псковской области выражает глубокие соболезнования розным и близким Екатерины Ивановны, разделяет горечь невосполнимой утраты», - добавили в судах.

Прощание с Екатериной Хатулевой состоится 20 октября в 10:30 в храме Веры, Надежды, Любови и Софии на Ленинградском шоссе, дом 24В/1.

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