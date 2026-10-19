Великолукский филиал ПсковГУ станет очной площадкой проведения IV Всероссийского технологического диктанта

IV Всероссийский технологический диктант пройдет в Великих Луках 22 октября. Площадкой проведения станет филиал Псковского государственного университета. Координатором проекта в городе выступает технопарк «Электрополис», сообщили Псковской Ленте Новостей в технопарке.

Тема диктанта в этом году — «Человек и космос». Участники смогут проверить свои знания и узнать больше о первых космических кораблях и снаряжении, развитии отечественной и мировой космонавтики, а также о выдающихся технологических достижениях человечества.

Принять участие в диктанте смогут все желающие в возрасте от 12 лет — школьники, студенты, педагоги, родители и просто те, кому интересны космос, технологии и научные открытия.

Начало работы площадки запланировано на 09:10. Продолжительность — 60 минут. Максимальный результат — 100 баллов. Участие бесплатное в очном формате или онлайн. ️Регистрация обязательна для участия в любом формате на сайте диктанта.

Организаторами IV Всероссийского технологического диктанта выступают ВПП «Единая Россия» и Фонд содействия развитию научно-технологической сферы Новосибирской области. Диктант является мероприятием-спутником Международного форума технологического развития «Технопром».