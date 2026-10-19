Скончался бывший ведущий программы «Вести»

Бывший ведущий программы «Вести» Михаил Пономарев умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает Национальная ассоциация телерадиовещателей в Telegram.

Причина смерти Пономарева не называется. В ассоциации выразили соболезнования родным и близким журналиста.

Михаил Пономарев родился в 1969 году в Москве. С 1991 по 1999 год работал ведущим программы «Вести» на РТР (ныне — «Россия 1»). Его уход с телеканала сопровождался публичным конфликтом с ВГТРК. Журналист обвинил руководство телекомпании в «полной некомпетентности, целенаправленном уничтожении программы «Вести» и канала в целом и попытках ввести политическую цензуру». В 1999 году он перешел на канал ТВ-6, где стал вести передачу «Новости». Впоследствии руководил информационной службой телеканала «ТВ Центр», пишет «Лента.ру».