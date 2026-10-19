«Дневной дозор»: Как победить проблему нехватки кадров в образовании?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Как победить проблему нехватки кадров в образовании?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

На недавней встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и президента России Владимира Путина был поднят вопрос о нехватке кадров в медицине и образовании. Профессия педагога испокон веков была одной из самых важных. Ведь именно учитель дает детям знания, которые впоследствии составляют основу его дальнейшего профессионального и личностного становления.

Несмотря на то, что государство регулярно заявляет о приоритете педагогики, запускает престижные конкурсы профессионального мастерства, вводит меры поддержки и льготные программы привлечения (такие как «Земский учитель»), кадровый голод в школах не уменьшается. Молодые специалисты не задерживаются в стенах учебных заведений, а опытные педагоги массово меняют сферу деятельности. Официальные отчеты о средних зарплатах зачастую не отражают реальной картины: базовые оклады остаются невысокими, а желаемый доход педагоги вынуждены «добирать» за счет непосильной нагрузки, классного руководства и массы бумажной работы, что неизбежно ведет к быстрому выгоранию.

Ярким индикатором этой системной проблемы стал повсеместный расцвет рынка частного репетиторства. Парадокс ситуации заключается в том, что, несмотря на все государственные конкурсы, гранты и декларируемые льготы, учителя все равно массово идут работать репетиторами — как в формате полной занятости, так и в качестве подработки после уроков. Причина здесь предельно проста и прагматична: в частном секторе за передачу тех же самых знаний платят в разы больше. Репетиторство позволяет педагогу не только достойно зарабатывать, но и избавляет его от изнуряющей бюрократии, бесконечных отчетов и проверок. В итоге образуется замкнутый круг: школа теряет мотивированных специалистов, которые фактически доучивают детей за деньги их же родителей, а система общего образования продолжает бить тревогу по поводу острого кадрового дефицита.

Так как же побороть проблему нехватки кадров в образовании? Чем мотивировать молодых учителей? В этом и не только будем разбираться в программе «Дневной дозор».

Заместитель главы администрации Пскова, экс-начальник городского управления образования Геннадий Иойлев напомнил о том, что губернатором поставлена задача до конца 2028 года увеличить штат учителей на 400 человек. По его мнению, этот план выполнить удастся. Он объяснил, благодаря чему планируется достичь поставленной цели.

«Что касается инструментов, то это, скорее всего, какой-то комплекс. Каждая ситуация и жизнь каждого человека — это уникальная вещь, на мой взгляд. Кому-то нужна поддержка коллег, кому-то — материальное стимулирование в большей степени, кому-то необходима поддержка жильем. Здесь большое спасибо хочется сказать директорам школ в первую очередь, привлекающим молодых специалистов, которые окружают их заботой, поддержкой, вниманием, желанием и возможностью научить тому, что умеешь сам. Это комплексные вещи. И очень много ребят, которые у нас уже 2–3 года работают. Мы их видим и в рамках, например, конкурса "Педагогический дебют". Очень яркие ребята за короткий срок становятся яркими профессионалами. Тому доказательство — результаты наших ребят на региональном уровне и участие в федеральных конкурсах. Из самого фантастического, на мой взгляд, — это всё-таки всеобщее уважение к учителю и всеобщее понимание каждым человеком, каждым членом общества, неважно, родитель это или кто-то еще, важности труда учителя и соответствующее уважительное отношение к этому труду».

Директор гимназии №29, руководитель Совета директоров образовательных организаций Пскова, депутат Законодательного Собрания Псковской области Елена Синёва считает, что в профессию учителя приходят по призванию и по любви. Она отметила, что большую роль в адаптации молодого специалиста в школе играет коллектив.

«Совсем уж завлекать и заинтересовывать нет необходимости. Если ты выбрал профессию учителя в вузе, значит, желаешь дальше работать с детьми, желаешь активно участвовать в учебно-воспитательном процессе. Со специалистом, который пришел после высшего учебного заведения в школу, — нужно, конечно, коллективу и администрации поработать так, чтобы этот специалист остался и выбранная им профессия была один раз и на всю жизнь. Здесь, конечно, в первую очередь важна психологическая атмосфера в самом коллективе. Нужно с душой и любовью принять молодого специалиста, обязательно закрепить за ним наставника, старшего товарища. Скорее всего, это будет учитель, возможно, заместитель директора, который будет прокладывать путь в педагогическую профессию вместе с этим молодым специалистом. Не какими-то наказами, а именно конкретной ежедневной помощью и по классному руководству, и по преподаванию предмета. Второе, мне кажется, нужно открыть для молодого специалиста мир педагогических конкурсов. Такие конкурсы тоже сейчас существуют, и, несмотря на то, что у тебя еще небольшой опыт или его совсем нет, можно себя творчески раскрыть и показать, как ты нарабатываешь этот опыт. И третье, наверное, для молодых специалистов сейчас самое сложное — то, что они отмечают: школа должна помочь наладить контакт с родителями. А для того, чтобы этот контакт был налажен, мне кажется, нужно больше проводить совместных классных мероприятий, детско-родительских инициатив разного характера: и творческого, и спортивного, и любого другого. Именно тогда сплачивается коллектив. И когда учитель почувствует свои силы, почувствует, что он верно выбрал профессию, он обязательно останется в школе».

Анастасия Някшева — человек, некогда желавший стать педагогом и начавший обучение этой профессии, поделилась своей историей о том, почему ее карьера учителя не сложилась. Она перечислила основные факторы, которые оттолкнули ее от работы в школе.

«Дозволение детям вести себя, как им заблагорассудится, началось не сегодня, не вчера и даже не позавчера. Это началось минимум 10 лет назад. Я тогда еще была на практике, мне дали действительно сложный класс, в чем мне призналось непосредственно руководство школы. Это было внешкольное дополнительное занятие. Там были дети с 1-го по 4-й класс, они абсолютно неуправляемые. Ты пытаешься с ними взаимодействовать, и у тебя ничего не получается просто потому, что им всё равно. Им всё равно на учителей в принципе. Если родители изначально не задались вопросом о том, чтобы научить своего ребенка правильно вести себя в том или ином заведении, тем более в образовательных учреждениях, ребенку будет максимально всё равно, что от него требует учитель. А у учителя в это же время нет никаких рычагов воздействия, потому что кричать нельзя, наказывать нельзя. Не то чтобы я выступаю за это, но просто можно было бы дать хоть немножечко воли, чтобы можно было с этими детьми как-то справляться. Максимум, что ты можешь — это сделать замечание, записать в дневник, вызвать родителей. Это всё не имеет абсолютно никакого эффекта. Потому что если ребенок так себя ведет, значит, родители ему это позволяют. А против родителей ты точно также не попрешь. Руководство школы далеко не всегда выступает на стороне учителей. Это очень немаловажный аспект, почему молодое поколение будущих педагогов и действующих педагогов просто не хочет работать в школе. Потому что работа с детьми — это процентов 30 от всего образовательного процесса. Тебе нужно составлять планы, согласовывать их, взаимодействовать со своим руководством, с родителями. Родители иногда очень сильно влияют на решение педагогов больше не заниматься педагогической деятельностью. И, естественно, зарплата, потому что куча обязанностей, очень много стрессовых ситуаций, нервов. Проверка тетрадей по ночам, подготовка какого-то дидактического материала — просто до утра не спишь. Это никак не компенсируется, никак не оплачивается, и руководство не выступает на стороне учителя. В итоге пришли к тому, что школа у нас теперь — учреждение, которое просто предоставляет услуги, а клиент всегда прав».

Директор гимназии имени Софьи Ковалевской в городе Великие Луки, депутат Заксобрания Псковской области Татьяна Фомченкова выделила то, что «обламывает крылья» молодым педагогам. Она подняла вопрос о психологическом дискомфорте педагогов и важности уважать статус учителя.

«Конечно, вопросы очень многогранные, проблемные. Скажем честно, только ленивый не рассуждал на эту тему. За столько лет этот вопрос уже оскомину набил, потому что обычно за разговорами у нас остаются только разговоры. Это очень сложный процесс, потому что работа в школе предполагает очень большую степень ответственности, самоотречения, иногда даже от семейных и личных каких-то историй. Это трудозатратная работа. Бывает, мы читаем недовольные отклики, что учитель виноват. Эта работа требует не только времени, но и огромных психологических сил. Я начинала работать в 90-е годы, школа шла по правильным рельсам, где статус учителя, пусть и не закрепленный законодательно, был негласно закреплен в обществе. Но сейчас молодежь больше всего ломается именно на этом. Родители, ученики — это связка достаточно потребительского отношения к образованию в современном мире. Наверное, это подламывает крылышки нашим еще подчас не оперившимся молодым педагогам. И, наверное, многие до меня и после меня скажут, как бы это ни звучало крамольно, что дело не только в зарплате, вообще не в зарплате. Дело именно в психологическом дискомфорте учителя в современном обществе. Как переломить эту ситуацию психологического дискомфорта и создать психологический комфот? Я же не только директор, не только депутат, я учитель, я с удовольствием выхожу на каждый урок. Для этого нужны опыт, большое стремление и желание преодолеть все эти неурядицы. А этот опыт я приобрела в другой школе, советской, поэтому мне легче. Молодежи, конечно, сложно. Лично я бы сказала: остаются самые смелые».

Солидарен со своими коллегами и Заслуженный учитель РФ Владимир Орлов. Он также уверен в необходимости поднятия авторитета учителя и в том, что учитель — это призвание.

«Учиться на учителя только по призванию молодежь идет. Конечно, нужно улучшить жизненные условия, обеспечить соответствующую зарплату и защитить учителя от отчаянных родителей и учеников. Здесь нужен целый комплекс мер, во-первых, со стороны государства, ну и, конечно, больше внимания действительно уделять тем, кто хочет быть учителем. Вот у меня соседка, девочка, она поступила в ПсковГУ, на литфак даже. Там тетрадок полно и прочее. Она пошла по призванию. Хотела в Герцена, но там нет общежития, поэтому она поступила в ПсковГУ. Надо находить таких талантливых выпускников и, может быть, даже предоставлять им льготы. Кроме того, нужны льготы для тех, кто отслужил в армии и работал где-нибудь. В советское время это было. Надо, наверное, и со стороны государства обеспечить соответствующую защиту педагогов, работать над повышением их авторитета и искать талантливых ребят, которые готовы воспитывать подрастающее поколение».

Репетитор по математике Алина Григорьева рассказала о том, почему решила не идти работать в школу, а заняться частным преподаванием. Она назвала факторы, которые повлияли на ее выбор.

«Я ушла в сферу репетиторства по нескольким причинам. Основная — это, конечно, бумажная работа в школе. Она отнимает очень много сил и нервов. Учителя сейчас вынуждены заполнять очень много бумаг. Это и планы, и журналы, и отчеты. Хотя могли бы это время тратить на какие-нибудь дополнительные консультации, например, на подготовку к экзаменам или просто на дополнительные уроки для того, чтобы дети лучше поняли какую-то тему. Конечно же, это еще и финансовая составляющая. К сожалению, зарплата учителей намного меньше зарплаты репетитора, хотя нагрузка у педагогов намного больше. Учителя не только ведут уроки, но и занимаются внеурочной деятельностью, несут намного больше ответственности за детей. Репетитор же может сам выбрать и ставку, по которой работать, и количество уроков в месяц или в неделю. Может выбрать себе дни для отпуска или, если вдруг возникли какие-то дела, спокойно отменить урок, перенести его на другой день, чтобы просто сделать свои дела. Также он может выбрать количество детей, с которыми будет работать. Это большой плюс, поскольку в школе классы достаточно большие — от 25 до 30 человек. И это, конечно же, большой стресс, потому что дисциплина у всех разная, донести информацию нужно до каждого, а с этим большие проблемы. Ведь дисциплина влияет на то, как ребенок усвоит материал. Репетитор же работает индивидуально с каждым или в маленьких группах по 3–5 человек. От этого качество обучения становится намного лучше. И если ребенок пропустил какой-то урок, то он всегда может перенести его на другой день, чтобы усвоить материал. И это, конечно же, тоже очень сильно сказывается на обучении. В школе такого нет».

Подводя итог, можно констатировать: проблема нехватки кадров в образовании действительно существует, и власти это признают, активно пытаясь её решать через федеральные программы, меры поддержки и целевые показатели. Однако, как показал разговор, эти усилия пока не дают однозначного результата. Причины ухода из профессии, которые звучали из уст наших спикеров — от бюрократической нагрузки и психологического дискомфорта до вопроса достойной оплаты и уважения к труду педагога, — носят, по сути, извечный характер и копились десятилетиями. Универсального рецепта, как переломить эту ситуацию, пока не существует: каждый из предложенных подходов — будь то материальное стимулирование, наставничество или повышение статуса учителя — решает лишь часть проблемы.

Александра Мошина