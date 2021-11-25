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Пригородные поезда между Псковом и Дно отменили на несколько дней

В связи с необходимостью предоставления «окон» для проведения ремонтных работ на участке Вешки – Дно с 2 по 5 октября отменяются пригородные поезда № 6658/6660 Псков – Дно и № 6657/6659 Дно – Псков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

3 октября из Пскова до Дно возможно добраться на поезде дальнего следования Псков – Москва отправлением из Пскова в 19:30.

Также транспортная доступность между населенными пунктами Дно и Псков обеспечена автобусными маршрутами № 674 Дедовичи - Псков (через Дно), отправлением из Дно в 7:30, из Пскова в 13:30 и № 675 Псков - Дно, отправлением из Дно в 11:00, из Пскова в 8:00.