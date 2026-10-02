Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил на Форуме региональных отделений Российского исторического общества, где рассказал о развитии малых городов региона с учётом их историко-культурного наследия. Об этом глава региона сообщил в «Макс».
Видео: Михаил Ведерников / «Макс»
По его словам, Псковская область – колыбель православной веры, край с тысячелетней летописью, воинскими традициями и самобытной культурой. В Псковской области более 350 храмов, десять из которых – в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Одним из инструментов стал областной закон о памятных датах, разработанный совместно с региональным отделением РИО.
Он закрепляет перечень значимых дат, среди них – День Знамени Победы, День партизанской славы, День памяти псковичей, погибших при защите Отечества.