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Михаил Ведерников выступил на Форуме региональных отделений Российского исторического общества

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил на Форуме региональных отделений Российского исторического общества, где рассказал о развитии малых городов региона с учётом их историко-культурного наследия. Об этом глава региона сообщил в «Макс».

 

Видео: Михаил Ведерников / «Макс»

«В прошлом году в Москве, на заседании под председательством Сергея Нарышкина, предложил провести этот форум на нашей площадке. Искренне благодарю за доверие. Уверен, что для всех участников пребывание в нашем регионе будет и полезным, и вдохновляющим», - пишет губернатор.

По его словам, Псковская область – колыбель православной веры, край с тысячелетней летописью, воинскими традициями и самобытной культурой. В Псковской области более 350 храмов, десять из которых – в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Всё это историческое богатство нужно не только сберечь и передать следующим поколениям, а сделать так, чтобы оно работало на развитие региона. Само по себе прошлое будущего не построит. Но оно может стать ядром территории – если вокруг появляются благоустроенная среда, музей, событие, маршрут, местный бизнес», - отмечает Михаил Ведерников.

Одним из инструментов стал областной закон о памятных датах, разработанный совместно с региональным отделением РИО.
Он закрепляет перечень значимых дат, среди них – День Знамени Победы, День партизанской славы, День памяти псковичей, погибших при защите Отечества.

«Каждая значимая дата работает как импульс: вокруг неё собираются люди, ресурсы, решения и события», - заключил губернатор.
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