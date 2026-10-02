В Великих Луках росгвардейцы задержали женщину за кражу продуктов из «Магнита»

С 24 по 30 сентября росгвардейцы совершили 315 выездов на

охраняемые объекты Псковской области по сигналам «Тревога».

За административные правонарушения задержано 20 граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Так, в областном центре Великих Лук сотрудники Росгвардии задержали 46-летнею женщину, которая взяла с прилавка магазина «Магнит» продукты питания, после чего спрятала их под куртку и пыталась уйти не оплатив товары. Благодаря оперативным действиям наряда группы задержания вневедомственной охраны правонарушитель был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Вневедомственная охрана Росгвардии осуществляет круглосуточную защиту имущества граждан и организаций. Оперативное реагирование на сигналы «Тревога» и слаженные действия личного состава позволяют обеспечивать высокий уровень безопасности на охраняемых объектах. В настоящее время подразделения обеспечивают централизованную охрану более 5500 объектов граждан Псковской области, а также около 100 транспортных средств.