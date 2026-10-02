Эксперт объяснил, как тревога отключает способность к критической оценке ситуации

В спокойной обстановке человек отмахнулся бы от откровенной нелепицы, но в состоянии тревоги он принимает её почти без сопротивления. Почему стресс делает нас доверчивыми именно к тому, что должно вызывать сомнения?

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Тревога — это не просто эмоция. Это физиологическое состояние, которое буквально отключает способность к критической оценке. Когда мозг в режиме угрозы, он экономит ресурсы: логика уходит на второй план, а на первый выходит поиск быстрого объяснения. Как отметил координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев, именно поэтому в кризисные времена слухи распространяются в разы быстрее.

Психологи объясняют механизм так: в состоянии тревоги у человека повышается внушаемость. Это эволюционный механизм: в опасной ситуации лучше поверить в предупреждение, даже ложное, чем проигнорировать реальную угрозу. Наш древний мозг не различает «фейк в телеграме» и «шорох в кустах». Он реагирует одинаково: тревога, ищем объяснение, верим в первое, что попалось. Это не глупость. Это биология.

«Добавьте сюда информационный вакуум. Когда официальные каналы молчат или говорят формально, люди идут туда, где есть хоть какая-то информация. Пусть даже непроверенная. Пусть даже абсурдная. Потому что абсурд лучше, чем ничего», — объяснил Роман Крастелев.

Что с этим делать? По мнению эксперта, бесполезно запрещать слухи. Бесполезно опровергать каждый. Надо работать с тревогой, которая их питает. Пока люди не будут чувствовать себя в безопасности, слухи будут распространяться быстрее правды, пишет RuNews24.ru.