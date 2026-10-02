41% псковичей хотели бы заниматься производственной гимнастикой на работе – опрос

О практике производственной гимнастики рассказали 4% работающих псковичей: в компаниях 2% горожан подобные активности обязательны для всех сотрудников, у 2% — для желающих. Еще 41% хотели бы, чтобы в их организациях проводились физкультминутки. К такому выводу пришли аналитики сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города. Опрос проводился с 14 по 28 сентября.

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Горожане практикуют и самостоятельные разминки в течение рабочего дня. По словам 20% опрошенных, они ежедневно устраивают перерывы на физические упражнения. Еще 32% делают это время от времени. Никогда не отвлекаются на спорт 48% респондентов.

Женщины чаще поддерживают идею производственной гимнастики: 47% хотели бы ее появления против 35% среди мужчин. Представители сильного пола чаще организуют нагрузку сами: 24% утверждают, что делают разминку ежедневно, среди горожанок — лишь 16%.

Молодежь до 35 лет меньше заинтересована в гимнастике, чем те, кто старше. 23% респондентов от 35 до 45 лет ежедневно делают спортивные упражнения во время рабочего дня (среди работников до 35 лет таких лишь 14%, среди граждан старше 45 лет — 18%).

Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в производственной гимнастике заинтересованы 35%, среди получающих от 150 тысяч — уже 52%. Граждане с доходом от 150 тысяч ежедневно разминаются чаще (23%), чем те, чья зарплата меньше (17%).