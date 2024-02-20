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Как избежать перегрева смартфона, объяснил IT-эксперт

Через два-три года эксплуатации большинство смартфонов начинают перегреваться, отметил эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев.

Фото: ru.freepik.com/ @yanalya

По его словам, возможных причин перегрева множество: изначально плохая система охлаждения, деградация комплектующих, ошибки программного обеспечения, вирусы, поврежденный блок питания.

Эксперт рассказал, чем грозит частый перегрев гаджета.

«Чем выше температура, тем быстрее изнашивается трубка, аккумулятор теряет свою емкость. Если температура доходит до каких-то критических значений, по последствия могут быть более плачевными, вплоть до выхода гаджета из строя. Например, может повредиться пайка у каких-то элементов, под процессором, под памятью или еще где-то, телефон вообще может замкнуть, он может загореться и взорваться», – цитирует его радио Sputnik.

Решение проблемы зависит от конкретной причины перегрева, продолжил он.

«Если это какие-то проблемы с "железом" – ухудшилось охлаждение корпуса или телефон изначально был с плохим охлаждением, или он деградировал, емкость аккумулятора из-за этого села, и он перегревается – тогда совет такой: меньше нагружать устройство, открывать на нем менее энергозатратные программы. Не гонять его по много часов подряд на зарядке, относиться к нему более бережно, как к пожилому человеку», – рекомендует эксперт.

Если проблема в программных ошибках, то лучше обратиться в сервис, советует он.

«Здесь надо рассматривать каждый случай отдельно, и лучше это делать в сервисе. Бывает такое, что накапливаются программные ошибки в прошивке и сброс заводских настроек их уберет. Иногда бывает, что "по воздуху" приходит "кривое обновление", в этом случае помогает переустановка обновления с компьютера через провод», – добавил Никита Мокеев.