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Михаил Ведерников вручил Марине Гаращенко орден Пирогова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по поручению президента вручил председателю регионального комитета по здравоохранению Марине Гаращенко орден Пирогова.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Сложно переоценить усилия Марины Валерьевны в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Во время пандемии была полностью модернизирована инфекционная служба региона. По решению главы государства и при содействии министерства обороны в кратчайшие сроки были возведены три медицинских центра в Пскове и Великих Луках», – сказал губернатор.

Он отметил, что теперь новая псковская областная инфекционная клиническая больница принимает пациентов со всей области.

«Стоит отметить и вклад Марины Валерьевны в модернизацию сферы здравоохранения области в целом, путём качественной реализации профильных национальных проектов. Конечно, проблем ещё предостаточно и работы впереди очень много, но и сделано тоже не мало. Искренне рад, что глава государства так оценил работу Марины Валерьевны. Заслуженная награда», – отметил Михаил Ведерников.