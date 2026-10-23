В Стругах Красных приставы помогли пострадавшему рабочему сохранить руку

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов старший прапорщик Анна Егорова и младший лейтенант Анастасия Богданова оперативно пришли на помощь мужчине, получившему травму во время ремонтных работ в здании Стругокрасненского районного суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области

Как объяснили в пресс-службе ведомства, в Стругокрасненском районном суде сейчас проводится ремонт, и во время работ один из рабочих случайно повредил руку болгаркой. Мужчина получил рану, испытал сильный стресс и нуждался в медицинской помощи.

Анна Егорова и Анастасия Богданова не растерялись и сразу приступили к оказанию первой помощи. Сотрудницы обработали рану и наложили на нее повязку из бинта, чтобы помочь пострадавшему до приезда медиков.

Бригада скорой медицинской помощи прибыла оперативно. Фельдшер поблагодарила сотрудниц за оказанную помощь. После осмотра специалисты приняли решение доставить мужчину в травматологический пункт в Пскове, где ему предстояло наложить швы.

«В этой ситуации особенно важными оказались первые минуты. При внезапной травме человек может испытывать сильную боль, растерянность и шок. Спокойные и грамотные действия окружающих помогают не поддаваться панике и дождаться квалифицированной медицинской помощи», — отметили в ведомстве.

Все сотрудники службы судебных приставов проходят обучение и занятия по оказанию первой помощи. По мнению представителей управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, эти знания необходимы не только для выполнения служебных задач, но и для повседневной жизни, ведь экстренная ситуация может произойти где угодно, а рядом может оказаться человек, которому срочно нужна поддержка.