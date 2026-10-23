До +14 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 24 октября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 24 октября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов, днем местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть умеренный ветер южных направлений со скоростью 3-5 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от +5 до +10 градусов, днем воздух прогреется от +9 до +14 градусов.

В Пскове ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью прогнозируется от +7 до +9 градусов, днем — от +11 до +13 градусов.

Атмосферное давление низкое.