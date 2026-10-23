Ведущим вузам увеличат число бюджетных мест по популярным у олимпиадников специальностям

В ряде ведущих вузов России бюджетные места по отдельным специальностям оказались полностью заняты победителями и призёрами олимпиад, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на расширенном заседании Совета Российского союза ректоров.

Рост сразу на 40,9% числа абитуриентов, имевших оценку 100 баллов за ЕГЭ, стал одним из ключевых факторов, повлиявших на ход приёмной кампании 2026 года.

Он отметил, что также с увеличением количества победителей и призёров олимпиад в 20 ведущих вузов был дефицит по отдельным специальностям, то есть все бюджетные места были заняты олимпиадниками.

Министр констатировал, что в связи с этим необходим комплекс мер. В частности, в 2027 году Минобрнауки увеличит ведущим вузам количество бюджетных мест по востребованным у олимпиадников специальностям, пишет «Интерфакс».

Согласно презентации, представленной Фальковым, министерство ограничит число победителей и призеров олимпиад до 200 человек на один профиль.

Фальков напомнил, что в 2027 году также планируется сокращение количества олимпиад Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) с 83 до 60. Министерство также определит перечень олимпиад РСОШ, которые не учитываются ведущими вузами.

При этом будет внедрен единый стандарт проведения на уровне Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ).

Поступать без вступительных испытаний смогут только победители, призеры будут приравниваться к 100-балльникам, отмечается в презентации.

Помимо этого, в 17 университетах-участниках пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования будет учитываться в качестве индивидуального достижения четвертый ЕГЭ при приеме на инженерные и естественнонаучные специальности: математика, физика, биология, информатика, химия.

По данным министерства, 4241 человек (рост 5,5% к 2025 году) стали победителями и призерами Всероссийской Олимпиады школьников, 25 754 человек (рост 4,3% к 2025 году) - победителями и призерами олимпиад Российского совета олимпиад школьников. При этом количество стобалльников выросло на 40,9% и составило 9 865 человек.

Среди вузов, где на все бюджетные места по 48 направлениям подготовки поступили исключительно олимпиадники: МГИМО, Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, МГУ, МФТИ, РУДН, РАНХиГС, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Санкт-Петербургский политехнический университет, РНИМУ им. Пирогова, Уральский федеральный университет и другие.

В августе этого года в телеграм-каналах и каналах мессенджера Max появилась информация, что выпускники с 300 баллами и выше в приемную кампанию 2026 года не проходят в вузы на бюджет из-за победителей олимпиад. Кроме того, некоторые вузы сообщали, что олимпиадники заняли все бюджетные места по итогам приоритетного этапа зачисления на ряд программ.