Голос даже небольшого муниципалитета слышат и учитывают при принятии решений — Иван Белугин

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин принял участие в проекте «Муниципальный диалог», который объединил 25 молодых глав муниципалитетов со всей России. Как отметил глава одного из округов Псковской области в своем канале в мессенджере Мах, несмотря на разные географические и экономические особенности территорий, участников объединила главная цель — создание таких условий на малой родине, при которых молодежь сможет учиться, развиваться и реализовывать свои амбициозные идеи, не уезжая в мегаполисы.
Фотографии: Иван Белугин / Мах
Встреча в рамках федерального проекта «Муниципальный диалог» состоялась в Москве. По приглашению сопредседателя ВАРМСУ, председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Ирины Гусевой участником масштабной встречи стал Иван Белугин, представивший интересы Локнянского округа.
Совместно с представителями Росмолодежи, «Движения Первых» и ВАРМСУ главы муниципалитетов обсудили актуальные программы поддержки, развитие добровольчества и создание современной молодежной инфраструктуры. Отдельное внимание уделили обмену лучшими практиками, в том числе работе ресурсного центра «Мосволонтер».
По итогам встречи Иван Белугин отметил высокую эффективность прямого диалога регионов с федеральным центром.
Особый интерес у участников вызвали новые механизмы, которые сегодня разрабатываются профильными ведомствами для работы «на земле». Как отметил Иван Белугин, полученные знания и наработки будут оперативно внедрены на территории Локнянского округа.
В завершение форума представитель Локнянского округа выразил благодарность Ирине Гусевой и команде ВАРМСУ за содержательный диалог и возможность отстаивать интересы своего округа на федеральной площадке.
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