Голос даже небольшого муниципалитета слышат и учитывают при принятии решений — Иван Белугин

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин принял участие в проекте «Муниципальный диалог», который объединил 25 молодых глав муниципалитетов со всей России. Как отметил глава одного из округов Псковской области в своем канале в мессенджере Мах, несмотря на разные географические и экономические особенности территорий, участников объединила главная цель — создание таких условий на малой родине, при которых молодежь сможет учиться, развиваться и реализовывать свои амбициозные идеи, не уезжая в мегаполисы.

Фотографии: Иван Белугин / Мах

Встреча в рамках федерального проекта «Муниципальный диалог» состоялась в Москве. По приглашению сопредседателя ВАРМСУ, председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Ирины Гусевой участником масштабной встречи стал Иван Белугин, представивший интересы Локнянского округа.

Совместно с представителями Росмолодежи, «Движения Первых» и ВАРМСУ главы муниципалитетов обсудили актуальные программы поддержки, развитие добровольчества и создание современной молодежной инфраструктуры. Отдельное внимание уделили обмену лучшими практиками, в том числе работе ресурсного центра «Мосволонтер».

По итогам встречи Иван Белугин отметил высокую эффективность прямого диалога регионов с федеральным центром.

«Для меня особенно ценно, что такие встречи не ограничиваются обменом опытом. Предложения и проблемы, которые мы озвучиваем на федеральном уровне, находят отражение в конкретных документах, программах и проектах. Это значит, что голос даже небольшого муниципалитета слышат и учитывают при принятии решений», — отметил Иван Белугин.

Особый интерес у участников вызвали новые механизмы, которые сегодня разрабатываются профильными ведомствами для работы «на земле». Как отметил Иван Белугин, полученные знания и наработки будут оперативно внедрены на территории Локнянского округа.

«Сегодня у Росмолодежи и "Движения Первых" появляется немало новых инструментов для работы на местах. Уверен, многие из них мы сможем использовать уже в 2027 году в Локнянском округе. Есть отличные идеи, которые мы обязательно возьмем в работу», — поделился планами Иван Белугин.

В завершение форума представитель Локнянского округа выразил благодарность Ирине Гусевой и команде ВАРМСУ за содержательный диалог и возможность отстаивать интересы своего округа на федеральной площадке.