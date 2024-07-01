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Опоры освещения на улице Максима Горького в Пскове сбивают второй раз за лето

Опоры освещения на улице Максима Горького в Пскове сбивают второй раз за лето. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 4 июля в 16.53 на улице Максима Горького, 55/2.

Водитель Chevrolet Lacetti 1982 года рождения совершил наезд на препятствие в виде световой опоры. Пострадавших нет, автомобиль получил технические повреждения.

Водитель отказался давать объяснения, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Напомним, 15 июня в 23.50 на улице Горького напротив дома №2 по улице Малясова женщина 1982 года рождения за рулем автомобилем BYD не справилась с управлением и совершила наезд на опору освещения. Пострадали два пассажира.